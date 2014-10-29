Наблюдателями на псевдовыборах в «ДНР» и «ЛНР» станут депутаты Госдумы РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Наблюдатели от парламентских партий готовятся вылететь в субботу для наблюдения за ходом голосования в Донецкой и Луганской республиках", - сообщил источник. Пока, по его словам, согласован список из семи депутатов, среди которых - Леонид Слуцкий и Алексей Диденко от ЛДПР, Александр Ющенко и Владимир Родин от КПРФ, Михаил Брячак и Олег Пахолков от "Справедливой России" и Алексей Журавлев - председатель партии "Родина", также входящий во фракцию "Единая Россия" в Госдуме РФ.

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"Не исключено, что список может быть расширен, и к представителям фракций присоединится еще один депутат", - добавил источник.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" решили организовать голосование через интернет. Голосование по интернету будет продолжаться в течение трех дней: с 29 по 31 октября. Основной день голосования — как в "ДНР", так и в "ЛНР" — 2 ноября.