Боевики "ДНР" решили организовать голосование через интернет
11:55, 29 октября 2014Политика
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На выборах, проходящих в "ДНР", началось предварительное голосование через интернет.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр боевиков и сепаратистов.
Интернет-голосование, как отмечается, организовано для «жителей, находящихся за пределами республики». Чтобы принять участие в выборах, они могут зайти на сайт Центризбиркома "ДНР", пройти странную процедуру верификации (прислать скан паспорта) и получить электронный бюллетень.
Читайте такжеБоевик "Бес" признает Донецк украинским городом и активно идет на диалог - ТарутаГолосование по интернету будет продолжаться в течение трех дней: с 29 по 31 октября.
Основной день голосования — как в "ДНР", так и в "ЛНР" — 2 ноября.
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