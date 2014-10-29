Боевики "ДНР" решили организовать голосование через интернет

Об этом сообщает пресс-центр боевиков и сепаратистов.

Интернет-голосование, как отмечается, организовано для «жителей, находящихся за пределами республики». Чтобы принять участие в выборах, они могут зайти на сайт Центризбиркома "ДНР", пройти странную процедуру верификации (прислать скан паспорта) и получить электронный бюллетень.

Читайте такжеБоевик "Бес" признает Донецк украинским городом и активно идет на диалог - ТарутаГолосование по интернету будет продолжаться в течение трех дней: с 29 по 31 октября.

Основной день голосования — как в "ДНР", так и в "ЛНР" — 2 ноября.