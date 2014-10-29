Мариуполь и три области остались без газет

Об это сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Мариупольским узлом почтовой связи №5 временно не доставляются газеты подписчикам. Такая ситуация сложилась не только в Мариуполе, но и по всей Донецкой, Луганской и Днепропетровской областям. Согласно разъяснениям Донецкой дирекции «Укрпочты», закончился старый договор на обеспечение почтовых машин бензином, а новый еще не вступил в силу, так как компании, которые проиграли тендер на поставку бензина, оспаривают это в Антимонопольном комитете", - говорится в сообщении.

Читайте также"Укрпочта" возобновила выплату пенсий в нескольких населенных пунктах Донбасса

Донецкая дирекция обещает, что в ближайшее время сама изыщет возможности для заправки почтовых машин бензином.