"Укрпочта" не будет принимать денежных переводов в зону АТО

Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Укрпочта» также информирует, что почтовые отправления с пометкой «наложенный платеж» из или в населенные пункты Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются властями, не принимаются.

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В другие населенные пункты Донецкой и Луганской областей либо из них пересылка почтовых отправлений с обозначением «наложенный платеж» осуществляется в обычном режиме.

"Предприятие не несет ответственности за действия любых лиц на территориях Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются властями, по приему/выплате денежных переводов и приему платежей от имени Укрпочты", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Укрпочта» из-за боевы действий прекратила работу в Донецке и Луганске.