За сутки боевики и российские военные нарушили перемирие около 30 раз - Тымчук

За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен российско-террористическими войсками около 30 раз.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Наиболее активно террористы действовали на Донецком и Дебальцевском направлениях - 11 и 9 обстрелов соответственно", - говорится в сообщении.

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Эксперт отмечает, что 6 раз были обстреляны украинские позиции в аэропорту в Донецке, 4 раза наносились огневые удары по опорному пункту вблизи н.п. Чернухино, 3 раза открывался огонь по позициям сил АТО в окрестностях Павлополя.

Также зафиксированы обстрелы украинских войск в районе н.п. Никишино, Малоорловка, Николаевка, Гранитное, Майорское, Миус, Золотое, Гнутово.