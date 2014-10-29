За сутки боевики и российские военные нарушили перемирие около 30 раз - Тымчук
Зафиксированы обстрелы украинских войск в районе Никишино, Малоорловки, Николаевки, Гранитного, Майорского, Миуса, Золотого, Гнутово.
За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен российско-террористическими войсками около 30 раз.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Наиболее активно террористы действовали на Донецком и Дебальцевском направлениях - 11 и 9 обстрелов соответственно", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ зоне АТО продолжаются бои: вновь атакован аэропорт в Донецке и другие позиции силовиков
Эксперт отмечает, что 6 раз были обстреляны украинские позиции в аэропорту в Донецке, 4 раза наносились огневые удары по опорному пункту вблизи н.п. Чернухино, 3 раза открывался огонь по позициям сил АТО в окрестностях Павлополя.
Также зафиксированы обстрелы украинских войск в районе н.п. Никишино, Малоорловка, Николаевка, Гранитное, Майорское, Миус, Золотое, Гнутово.