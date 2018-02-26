Украина готова обменять российского военного Агеева – адвокат

Россия не соглашается с обменом Агеева на Сенцова, Кольченко, Сущенко или Клыха.

Украина готова обменять российского военного Виктора Агеева, но российская сторона еще не определилась, на кого из украинских пленников осуществить обмен.

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат россиянина Виктор Чевгуз.

«Мы готовы к обмену. Я обжаловал приговор в апелляционной инстанции, придерживался процедуры. Но там россияне что-то не могут определиться. Наши хотят его обменять на украинцев, которые сидят в российских тюрьмах. Продолжаются переговоры. Задержка сейчас за русскими. Когда договорятся, так сразу будет указ президента, и Агеева передадут туда (в Россию - УНИАН). Агеев есть в списке, и можно обменять хоть сегодня», - сказал адвокат.

По словам Чевгуза, российская сторона пока не соглашается на такой обмен, поскольку те украинцы, которые незаконно осуждены и содержатся в российских тюрьмах, «не имеют отношения к Донбассу».

Читайте такжеПленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам тюрьмыКак отметил адвокат, РФ не готова к обмену Агеева на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко или Станислава Клыха, аргументируя это тем, что эти люди «не имеют отношения к Донбассу».

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня 2017 года неподалёку от села Желобок Луганской области.

В Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен Агеев еще в 2016 году «уволился в запас». Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля 2017 года уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что боевики включили в свои требования освобождение Агеева.

25 января этого года Новоайдарский райсуд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы.

По словам Чевгуза, Агееву инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвинение просило приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.