Мать плененного на Донбассе российского военного Агеева заявила о бездействии консулов и адвоката

Мать взятого в плен на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева пожаловалась российскому омбудсмену на бездействие консулов и адвоката.

Как сообщает российская «Новая газета», 31 августа Светлана Агеева обратилась с письмом к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой (копия письма имеется в редакции).

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Мать пленного ефрейтора сообщает, что спустя два месяца после задержания Агеев не получает ни полноценной адвокатской, ни консульской поддержки.

Агеева просит Москалькову «посодействовать в получении информации о сыне» через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в СИЗО в г. Старобельск Луганской области.

Помимо этого, Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины.

«До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы (России). Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в г. Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — написала Агеева.

В телефонной беседе с «Новой» Агеева сообщила, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым она ранее подписала договор, «не работает по неизвестным причинам, на связь не выходит».

«Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги 2 тысячи евро (в месяц), сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством», - отметила Агеева.

«Виктор Чевгуз на вопросы «Новой» не ответил; по номерам телефонов Генконсульства России в Харькове на протяжении нескольких часов не снимали трубки», - сообщается в публикации издания.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле Желобка в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас».

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Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что боевики включили в свои требования освобождение Агеева.

2 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Агеева можно обменять на граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия, но только после приговора суда в отношении него.