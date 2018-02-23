Красные флаги с серпом и молотом в Кривом Роге: в Нацгвардии проведут расследование (фото)

В этих мероприятиях принимали участие военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В Национальной гвардии Украины назначено служебное расследование по поводу использования нацгвардейцами советской символики в Кривом Роге во время празднования 74-й годовщины освобождения города от нацистской оккупации.

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"Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровым назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой.