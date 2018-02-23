Нацгвардия прошла на параде в Кривом Роге с красными флагами с серпом и молотом (фото)
В Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой.
Читайте такжеВятрович призвал киевскую власть быть активнее в демонтаже памятников, которые нужно декоммунизироватьОб этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлиана Березуцкая.
Как можно увидеть на опубликованных фото, парад возглавляла группа нацгвардейцев с красными флагами и изображенными на них перекрещенными серпом и молотом.
"Это грустно и противно, особенно молодые парни из нацгвардии с типа "боевыми флагами" за наши с вами налоги", - пишет волонтер.
Как сообщал УНИАН, в холле училища в Харькове висят до сих пор советские символы. Также там на юбилее ученики исполнили известную советскую песню "Катюша".