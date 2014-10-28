Экологическая катастрофа в Крыму: Соль из озера Чокрак может накрыть Керченский полуостров
После летней засухи озеро Чокрак, расположенное на Керченском полуострове, полностью пересохло.
Как пишет Контекст Крым, об этом на выездном заседании Совета министров Республики Крым в Ялте сообщил оккупационный "министр" экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.
По его словам, уникальные лечебные грязи «обнажились и начались процессы деградации месторождения».
«Начался процесс выдувания солей. Ветер разнесет их на десятки километров, что вызовет крайне негативные последствия для окружающей среды и животного мира», - отметил Нараев.
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Нараев считает, что вопрос о состоянии озера Чокрак необходимо рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и принять необходимые меры.
Справка. Чокрак - грязелечебное озеро, расположенное в 16 км от Керчи. Рапа и грязь озера полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, нервной системой.