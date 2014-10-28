Экологическая катастрофа в Крыму: Соль из озера Чокрак может накрыть Керченский полуостров

Как пишет Контекст Крым, об этом на выездном заседании Совета министров Республики Крым в Ялте сообщил оккупационный "министр" экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

По его словам, уникальные лечебные грязи «обнажились и начались процессы деградации месторождения».

«Начался процесс выдувания солей. Ветер разнесет их на десятки километров, что вызовет крайне негативные последствия для окружающей среды и животного мира», - отметил Нараев.

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Нараев считает, что вопрос о состоянии озера Чокрак необходимо рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и принять необходимые меры.

Справка. Чокрак - грязелечебное озеро, расположенное в 16 км от Керчи. Рапа и грязь озера полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, нервной системой.