Крымчане боятся называть себя украинцами - блоггер

Об пишет блоггер Кира Крымова в статье, опубликованной на сайте Крым.Реалии.

Согласно статье, на крымчан, не пожелавших принять добровольное участие в переписи, оказывается жетский прессинг.

Получив отказ, переписчики приходят снова и снова, со второго раза риторика сменяется откровенными угрозами. Угрожают милицией, некой «проверяющей комиссией», настраивают против «отказников» соседей.

"В переписи отказались участвовать. На следующий день на подъезде висело объявление, что жители таких-то квартир не приняли участие в переписи. Сразу забеспокоились соседи, стали подлавливать нас везде дома, просить прийти на переписной участок, или позвонить по такому-то номеру, чтобы договориться на удобное время с переписчиками. Переписчики пришли еще не раз и не 2, а 5! И каждый раз угрожали, милицией. Ждем когда этот беспредел закончится", - цитирует автор крымчанку Ирину С.

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"Пришли переписчики. Отказался. Ушли. На следующий день пришли снова, угрожали милицией-полицией. Жена настояла чтобы мы переписались, т.к. не хотим проблем и нервотрепок. В графе национальность записались как украинцы... Возникла неловкая пауза. Переписчики переспросили – точно украинцы? Мы кивнули. Но пауза насторожила", - рассказал Евгений В.

По его мнению, многие украинцы будут записываться русскими, чтобы избежать преследований.