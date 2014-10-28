Санатории и отели Крыма обязали получить "звезды"

Об этом сообщила "министр" курортов и туризма оккупированного полуострова Елена Юрченко, передает "Крым.Реалии".

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"Крым выступает как пилотный проект после Сочи по классификации объектов размещения. С 1 января по 1 июня 2015 года мы должны провести классификацию объектов размещения. Каждый объект, который хочет предоставлять услуги по размещению отдыхающих, должен получить ту или иную "звездность"", – сказала чиновница, уточнив, что итоги курортного сезона-2014 в Крыму будут подведены в конце года.

По данным на 28 октября, в Крыму отдохнули 3,18 млн человек. Это почти вдвое меньше, чем в 2013 году, когда Крым принял рекордные за годы независимости Украины 6 млн туристов.