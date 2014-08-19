Сотни российских туристов в Крыму не могут уехать домой (видео)

18:20, 19 августа 2014
Общество
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В Крыму сотни российских туристов целыми днями сидят на жаре, пытаясь покинуть полуостров.

Скришот

Драки среди россиян в очереди учащаются. Об этом пишет ТСН.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму в ближайшее время снова подорожает бензинКроме того, оккупационные власти вводят электронные билеты в очереди и запрещают алкоголь.

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