Сотни российских туристов в Крыму не могут уехать домой (видео)
18:20, 19 августа 2014Общество
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В Крыму сотни российских туристов целыми днями сидят на жаре, пытаясь покинуть полуостров.
Россияне не могут уехать из Крыма / Скришот
Драки среди россиян в очереди учащаются. Об этом пишет ТСН.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму в ближайшее время снова подорожает бензинКроме того, оккупационные власти вводят электронные билеты в очереди и запрещают алкоголь.
Сотни российских туристов в Крыму не могут уехать домой
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