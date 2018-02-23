Шапкой протирают лицо: в аэропорту "Борисполь" разоблачили грузчиков, которые любили копаться в чужих вещах (видео)

В крупнейшем аэропорту Украины заметили пятерых грузчиков, которые копаются в чужом имуществе.

В аэропорту "Борисполь" разоблачили грузчиков, которые любили копаться в чужих вещах. Соответствующее видео обнародовал сам аэропорт.

На записи - несколько сотрудников комнаты хранения невостребованных вещей рыщут по багажу. Шапкой почему-то протирают лицо, присматриваются к темным очкам, освежают тело туалетной водой.

Читайте такжеRyanair в Украине: Омелян уточнил сроки захода лоукостераСлужба безопасности "Борисполя" даже назвала имена и фамилии недобросовестных сотрудников и призывает их покаяться. Полиция зарегистрировала уголовное производство, но уволить нарушителей смогут только по приговору суда. Сейчас они отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее за систематические кражи вещей из багажа пассажиров задержали четырех сотрудников "Борисполя".