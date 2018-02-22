Война с Украиной на историческом фронте, развязанная польскими политиками, опасна и бессмысленна - журналист

Журналист назвал причины и поводы сегодняшнего обострения отношений между странами.

Сегодня отношения Киева и Варшавы находятся в самой низкой точке за последнюю четверть века.

Об этом рассказывает журналист и историк Вахтанг Кипиани в колонке для издания "Новое время".

"И виной тому, если “услышать” западных соседей, не политика и даже не деньги, а история", - говорит Кипиани.

Он констатирует факт, что польское общество правеет.

"Политики из партии Ярослава Качиньского не хотят потерять первенство, за которым охотятся национал-популисты из партии рокера Павела Кукиза. Электорат правых любит поговорить о сильной державе “от моря до моря”, а также о потере территорий на востоке, забыв о том, что современные границы их страны — это результат Второй мировой", - напоминает журналист.

Кипиани напоминает, что у любой войны есть повод.

"Так было и в данном случае. Использовав традиционную страшилку Бандеры, варшавские власти начали выдвигать абсурдные требования по пересмотру украинской политики памяти. Главным объектом атаки стал историк и политик Владимир Вятрович, возглавляющий Украинский институт национальной памяти, созданный, к слову, по образу и подобию польского Instytut Pamięci Narodowej. Были даже придуманы термины “бандеризм” и “бандеризация” — жупелы, которые легко легли на стереотипы прошлого",- пишет он.

Журналист попробывал объяснить нынешнюю ситуацию языком даже не математики, а арифметики.

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"Ситуация выглядит так. На сайте главы государства Петра Порошенко опубликовано около 2 тыс. указов. Бандеры нет ни в одном из них. Верховная рада за последние годы приняла тысячи законов и постановлений. Бандера не упоминается ни разу. А что же было? Одна марка Укрпочты с его портретом. Выставка, где среди прочих речь идет и о Бандере,— тоже одна. Ну и вишенка на торте — на сайте УИНП, возглавляемой бандеризатором Вятровичем, вождь украинских националистов упоминается примерно в 1% публикаций. Да, местное самоуправление переименовало в честь националиста аж 0,07% улиц. Памятников Бандеры по сравнению с количеством демонтированных монументов Ленину, Кирову, Дзержинскому и прочим большевистским идолам также на гомеопатическом уровне — 0,02%. И самое смешное, что большинство статуй и бюстов одиозного Бандеры установили в Украине во времена президентства Януковича",- приводит факты журналист.

Кипиани уверен, что "есть вещи, которые не обсуждаются".

"Польской правице не нравится, что мы теперь сами решаем, кто для нас герой, а кто враг. Украинцы с огромными трудностями возвращают себе субъектность — и внутри страны как граждане, и в отношениях с соседями как государство. Война на историческом фронте, развязанная варшавскими политиками, опасна и бессмысленна",- подытожил он.