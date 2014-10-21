Украина потребует от немецкой разведки доказательств фальсификации данных о сбитии Boeing

12:01, 21 октября 2014
Политика
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Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что украинская сторона обратится к немецкой разведке с требованием предоставить доказательства того, что данные Киева о сбитии малайзийского Boeing были недостоверны.

REUTERS

Как сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис, украинская сторона удивлена выводами Федеральной разведывательной службы Германии о том, что пророссийские сепаратисты сбили малазийский самолет ракетой, выпущенной с установки "Бук", которую они захватили на одной из украинских военных баз, сообщает DW.DE.

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"Нами было четко заявлено, что все наши ракетные комплексы включительно с их персоналом не находились в зоне трагедии. Заявления о том, что боевиками были захвачены украинские ракетные комплексы, не соответствуют действительности, поскольку все эти комплексы у нас в наличии и были заблаговременно передислоцированы. Нам странно слышать выводы, что боевики использовали украинские ракеты", - сказал спикер МИДа.

Учитывая это, украинская сторона будет обращаться к международным партнерам, в частности, из Германии, с требованием предоставить доказательства недостоверности данных, предоставленных Украиной о сбитии самолета рейсом MH17, отметил Евгений Перебыйнис. По его словам, "соответствующие запросы будут сделаны по линии спецслужб, поскольку они имеют непосредственные контакты со своими иностранными партнерами".

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