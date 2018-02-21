Вечер стендапа для жильцов Tetris Hall от KAN Development

В самом сердце Киева в доме, который славится своими шикарными мероприятиями для своих жителей, команда KAN Development провела стендап вечеринку по случаю дня св. Валентина.

Резидентами стендап-шоу стали известные в Украине исполнители Андрей Колмачевский и Наталья Гарипова, которые остроумно шутили про отличия в мышлении и быту у мужчин и женщин. Просторный лобби ЖК Tetris Hall позволил разместить всех гостей и жильцов комплекса, насладившихся чудесным вечером в кругу талантливых стендап-комиков, волшебной музыки от Tompsons Band и общения с друзьями.

Стендап-шоу в США и Европе - достаточно популярный способ организации досуга, ведь это не просто шутки, а синергия мастерства слова, актерской игры и ощущения аудитории. Именно поэтому KAN Development решила сделать сюрприз жителям комплекса и устроить весёлый вечер для для влюблённых в формате стендапа. Жители Tetris Hall оценили талант исполнителей и бурными овациями реагировали на их забавные и остроумные истории.

«Мы решили организовать стендап-вечер для друзей нашей компании, - прокомментировали в KAN Development. – Потому что мы не рассматриваем наших покупателей просто как клиентов. Они наши друзья и партнёры. Мы будем продолжать делать подобные культурные вечера Это уже наша традиция. Мы неоднократно отмечали, что KAN Development строит не просто квадратные метры, мы создаём комфортную среду для проживания и подобные мероприятия – очередное тому подтверждение. Концепция добрососедства, которую компания воплощает во всех своих проектах действительно работает и объединяет людей».

Цикл тематических вечеров в Tetris Hall начался событием «Jazz in Kiev» с Алексеем Коганом – лучшим джазменом Украины. Такое объединение быта и высокого исскуствам вызвало восторг у жителей комплекса, поэтому KAN Development воплотила в жизнь ещё один арт-эксперимент: совместно с Lera Litvinova Gallery открыла выставку живописи украинского художника Андрея Фиголя, одного из знаковых представителей школы импресионизма, известного всему миру.

Леонора Янко, директор галереи, искусствовед и куратор прокомментировала: «Эту идею мы позаимствовали из нашего международного опыта. В элитных домах Манхэттена, Берлина и др. уже стало традицией открывать внутренние арт-зоны, а также собственные галереи с коллекционными предметами искусства. Классическое галерейное пространство требует единения зрителя с арт-объектом. В то же время подобные проекты отображают взаимодействие реальности современного мира с коллекционными предметами искусства».

Наверное, в Киеве лишь только в ЖК Tetris Hall можно всего лишь спустившись из своих апартаментов на первый этаж присоединится к незаурядному культурному мероприятию и изысканно провести свой вечер.