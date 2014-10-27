Завтра в Украине будет солнечно, температура поднимется до +7

14:58, 27 октября 2014
Общество
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28 октября погоду Украины будет определять антициклон Питтер, как его называют некоторые метеомодели. 

flickr.com/photos/eijomian

Эта мощная область высокого атмосферного давления обусловит малооблачную преимущественно солнечную погоду, лишь в Крыму увеличится облачность. 

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Температура воздуха будет оставаться низкой, ночью в пределах 2-12 градусов мороза, днем потеплеет до 0 +7 градусов. 

В западной части предполагается сухая погода. Температура воздуха ночью -2-8, местами до -10, днем +2+8, на Закарпатье до +10 градусов. 

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -2-9, местами -10-12, днем +2+8 градусов. 

В центральных областях - сухая ясная погода. Температура воздуха ночью -2-8 градусов, днем +3+9 градусов. 

На востоке Украины будет преобладать холодная сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью -3-12 градусов, днем 0+6 градусов. 

В южной части осадков не ожидается, лишь в Крыму увеличится облачность. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем +4+10, в Крыму ночью 0  5, днем +7+2 градусов. 

В Киеве 28 октября будет преобладать ясная сухая погода. Температура воздуха ночью -4-8 градусов, днем +4+6 градусов. 

Ветер в Украине ожидается восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

Ранее УНИАН писал, что вночь перед выборами обещают мороз и мокрый снег.

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