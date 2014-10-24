В ночь перед выборами в Украину придет зима: обещают мороз до 12 градусов и мокрый снег

15:45, 24 октября 2014
Общество
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25-26 октября в Украине будет очень холодно.

На выходных в Украину наведается зима: возможен мокрый снег / flickr.com/photos/infinite-systems

Температура воздуха 25 октября и в ночь на выборы ожидается 2-12 градусов мороза, днем она будет колебаться в пределах 2 мороза - 4 тепла, сообщает Opogode.ua.

В большинстве областей в течение выходных будет преобладать сухая воздушная масса, лишь ночью 25 октября на юго-западе и крайнем юге ожидаются дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер. 

В западной части без осадков, только ночью 25.10 местами ожидаются дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха ночью 2-10 градусов мороза, днем от 2 мороза до 5 тепла, 26.10 на Закарпатье до +10 градусов. 

В северных областях будет господствовать сухая морозная погода. Температура воздуха ночью 2-12 градусов мороза, днем +2+7 градусов. 

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, днем +3+8 градусов. 

На востоке Украины осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 2-10 градусов мороза, днем +1+6 градусов. 

В южной части ночью 25.10 ожидаются дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер, в остальное время - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -2-7, днем 0 +5 градусов, в Крыму ночью от 1 мороза до 5 тепла, днем +2+9 градусов. 

В Киеве в выходные будет сухо и холодно. Температура воздуха ночью 5-8 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла. 

Ветер в Украине ожидается юго-восточный и северо-восточный, 5-12, на юге и западе местами порывы 15-20 м/с.

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