В Центре общественного здоровья Минздрава призывают ответственно относиться к своему здоровью, поскольку корь является опасным заболеванием.

В Черниговской области больной корью сбежал из больницы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко.

По его словам, наименьшее количество случаев заболевания корью зарегистрировано в Черниговской области - один случай. "И как нам стало известно из средств массовой информации, этот один больной вчера сбежал из больницы", - сказал Ляшко.

Он призвал всех ответственно относиться к своему здоровью, поскольку корь является опасной болезнью. "Человек, который неосознанно сбежал из больницы, подвергает опасности самого себя, в первую очередь, но и тех, с кем он будет контактировать. Поскольку, если встретятся на ее пути невакцинированные люди в закрытом помещении, то они будут инфицированы и также будут иметь большой риск заболеть корью", - пояснил специалист.