В харьковском вузе почтили память выпускника - Героя Небесной Сотни

Преподаватели и студенты университета вместе с руководством области и родственниками Владислава приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске Герою Украины.

В Университете железнодорожного транспорта почтили память выпускника вуза - Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко. Преподаватели и студенты университета вместе с руководством области и родственниками Владислава приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске Герою Украины.

Читайте такжеГодовщина расстрела Майдана: около тысячи бумажных ангелов развесили в центре Киева в честь погибших героев (видео)"Прошло уже 4 года. Эти события уже можно считать новейшей историей Украины. И, оглядываясь назад, мы должны понимать, что так, как поступил Влад, так должен поступать каждый человек, который уважает себя, - полноценный и полноправный член нашего общества", - сказал младший брат Владислава Зубенко Тихон, передает sq.com.ua.

Руководитель области Юлия Светличная подчеркнула, что в 2014 году у каждого были свои мечты, планы, жизнь впереди, однако все понимали, что достоинство каждого украинца является высшей ценностью.

"Именно отстаивая достоинство, погиб патриот, который учился среди вас, - сказала глава ХОГА, обращаясь к студентам. - Он через всю свою жизнь пронес силу и правду. И погиб за будущее Украины. Все мы должны помнить, что именно сила духа, характер, несокрушимость являются идентичностью нашей нации. Сегодня вся Украина чтит Героев Небесной Сотни, благодаря их за самоотверженность, за жажду жить в сильном новом государстве, которое мы с вами должны строить. Герои не умирают!".

20 февраля в области проходит ряд мероприятий по случаю Дня Героев Небесной Сотни. Утром общественность и студенчество вместе с руководством области приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске Герою Небесной Сотни Евгению Котляру.