38 населенных пунктов Донетчины по-прежнему остаются без света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 26 октября в восстановительных работах участвовали 30 энергетиков в составе 10 бригад, используя 10 единиц техники.

Они восстановили электроснабжение поселка Кобзари в Амвросиевском районе и поселке Грузско-Зорянка в Советском районе города Макеевка. Также в Донецке восстановлено электроснабжение предприятий и 900 жилых домов в Ворошиловском районе. Но бригады ДТЭК продолжают вести работы по ремонту и замене линий электропередачи, поврежденных в результате боевых действий.

Частично обесточенными остаются Марьинка, Авдеевка, Донецк и Горловка, а также большое число сел и поселков региона.

Читайте такжеУтром боевики возобновили обстрелы Донецка26 октября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Дебальцевского, РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.