Полиция прокомментировала погромы в центре Киева во время акции "Смерть России"

Националисты повредили здание банка и российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения.

По факту повреждения зданий в центре Киеве проводится доследственная проверка.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, на местах происшествий работали следственно-оперативные группы Подольского управления полиции.

«Участники добровольческого движения ОУН провели акцию, во время которой повредили здание банка и российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения. В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу относительно последствий нарушений правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, которые призывали к противоправным действиям, и непосредственно действиям правонарушителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и задержанных нет. События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, в Киеве представители националистических организаций – ОУН, Белый молот, Социал-национальная ассамблея, Черный комитет, Комитет освобождения политзаключенных провели акцию под названием «Смерть России». Здание Россотрудничества, расположенное на ул. Борисоглебская, 2, участники забросали яйцами и камнями и разбили окна. Правоохранители никого не задержали и не совершали никаких действий к активистам, которые бросали камни.

Участники мероприятия пояснили, что учреждение Россотрудничества замечено в протвоукраинской деятельности и пропаганде «русского мира». Они утверждают, что если государство Украина не способно закрыть такие учреждения, то это сделают простые украинцы».