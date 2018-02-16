В Житомире презентуют ленту «Держи у сердца», консультантами которой были защитники Донецкого аэропорта

Художественный фильм «Держи у сердца» рассказывает о событиях 2014 года.

В Житомире презентуют ленту «Держи у сердца», консультантами которой были участники обороны Донецкого аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"22 февраля в 16.20 час. в кинотеатре имени Франко состоится презентация украинской ленты «Держи у сердца» совместно с творческой группой. В ленте говорится о патриотизме, любовь, предательство, потери и одновременно о дружбе и вечных ценностях. Консультантами фильма были винничане, которые принимали участие в обороне Донецкого аэропорта", - сказано в сообщении.

Художественный фильм «Держи у сердца» рассказывает о событиях 2014 года.

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"Бывший военный Сергей Витрук не может найти душевного покоя. Работа не приносит удовольствия, с женой нет взаимопонимания, одна радость - дочь Зорянка. А тут еще события на востоке - АТО. Гибель коллеги становится последней каплей. Сергей решает добровольно вернуться в армию. Его подразделение попадает в окружение. И именно там происходит неожиданная встреча... Что сейчас - война или мир? Как жить, когда где-то рядом гибнут люди, защищая твой покой?", - говорится в анонсе фильма.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в Житомире представят инсталляцию "Хронологические события Майдана 2014.Взгляд настоящего".