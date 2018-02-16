В Киеве торжественно отметили 100-летие Литовской Республики (фото)

Участники мероприятия развернули литовский государственный флаг размером 25 на 15 метров и спели национальный гимн.

В Киеве на Замковой горе по случаю празднования 100-летия восстановления государственной независимости Литовской Республики собралось более 100 человек, среди которых были представители Киевского общества литовцев и друзья Литвы в Украине, присоединившиеся к празднику, который сегодня отмечается Литвой и литовской диаспорой во всем мире.

Читайте такжеВ Литве создадут мемориал в память об одной из исчезнувших еврейских общинКак передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия имели при себе национальную символику Литвы с изображением желто-зелено-красного флага и герба в виде рыцаря верхом на серебряном коне.

Они развернули литовский государственный флаг размером 25 метров на 15 метров и спели национальный гимн.

По словам участников мероприятия, сегодня Литва отмечает очень важный праздник. Замковая гора в столице Украины имеет важное историческое значение. Участники собрания отметили, что именно с этого места началась дружба между украинским и литовским народами.

В комментарии УНИАН третий секретарь посла Литовской Республики в Украине Рута Рудинскайте-Ларсен отметила, что 100 лет назад в этот день была восстановлена Литовская государственность, которая уже существовала тысячелетие.

По ее словам, именно модерную форму, которую Литовское государство имеет сейчас, оно основало сто лет назад.

«Это очень важно для каждого литовца, и мы в душе очень рады, что эти 100 лет хотя и характеризовались не слишком положительными событиями для литовцев, но те события уже закончились, и сейчас мы строим уже современную свободную и такую уникальную Литву в Европе и НАТО», - сказала Рудинскайте-Ларсен.

В свою очередь другой литовский дипломат Юргис Вильчинскас, который работает в Представительстве Европейского Союза в Украине, в комментарии УНИАН отметил, что 16 февраля - это дата, которую необходимо воспринимать как день рождения, а также символизировать со своеобразной идентификацией Литвы как нации. Он обратил внимание, что этот праздник отмечает литовская диаспора по всему миру.

«Мы много лет страдали, поскольку мы не были сильными. Но все же мы свою культуру, свою идентичность смогли сохранить, и уже в современные времена смогли использовать эту идентичность, чтобы поставить на ноги государство», - сказал Вильчинскас.

Кроме того, Рудинскайте-Ларсен подчеркнула, что современная Литва является довольно успешным государством. Она пожелала всем литовцам сохранять свободу и «носить Литву в сердце», а самой Литве пожелала мира и свободы.

Рудинскайте-Ларсен отметила, что впервые в исторических документах упоминание о Литве датируется 1009 годом в Кведлинбургских анналах. По этому поводу Вильчинскас добавил: «Мы хотим празднования второго тысячелетия государственности».

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Литва выдала 34,5 тысячи трудовых виз или разрешений на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тысяч документов получили граждане Украины.