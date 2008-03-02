В Запорожье будут платить за талант

Исполком Запорожского городского совета утвердил Положение о городских премиях к Всеукраинскому дню работников культуры и аматоров народного искусства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "талантливым запорожцам одну из 15-ти премий в размере 2368 гривен каждая можно получить в 5-ти номинациях: за достижения в сфере театрального искусства, в развитии эстетического воспитания, аматорского искусства, библиотечного дела и кинематографии".

По информации Запорожского городского управления культуры, разработавшего Положение, городские премии "будут содействовать развитию профессионального искусства, самодеятельного народного творчества, усовершенствования системы эстетического воспитания и формированию позитивного имиджа работника культуры".

Всего же на премирование работников культуры и аматоров народного искусства в бюджете Запорожья 2008г предусмотрено 35 532 гривен.