Этой ночью Украина перейдет на зимнее время

Украина 26 октября в 4 часа утра по киевскому времени переходит на зимнее время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.

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В частности, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" часовые стрелки будут переведены на один час назад.

Стандартное время позволяет более эффективно использовать солнечный свет в течение дня и экономить электроэнергию. "Зимнее" время (второй часовой пояс, UTC +2) считается естественным для 95% территории Украины.