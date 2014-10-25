Этой ночью Украина перейдет на зимнее время
21:05, 25 октября 2014Общество
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В последнее воскресенье октября Украина традиционно возвращается на зимнее время, которое является географическим для страны.
Украинцы ночью 26-го октября переведут стрелки часов на час назад / Фото УНИАН
Украина 26 октября в 4 часа утра по киевскому времени переходит на зимнее время.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.
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В частности, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" часовые стрелки будут переведены на один час назад.
Стандартное время позволяет более эффективно использовать солнечный свет в течение дня и экономить электроэнергию. "Зимнее" время (второй часовой пояс, UTC +2) считается естественным для 95% территории Украины.
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