Россия навсегда перейдет на зимнее время

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал правовой информации.

В большинстве субъектов РФ часы будут переведены на час назад, и в дальнейшем сезонного перевода стрелок осуществляться не будет.

Переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева, который является лидером правящей партии "Единая Россия". Тогда эту меру поддерживали 73% россиян. Сейчас в России действует постоянное летнее время, опережающее астрономическое на два часа, но мнение граждан изменилось — в конце 2013 года отмену перевода стрелок поддерживали лишь 32% россиян.

Читайте такжеПереход на зимнее время может обойтись РФ в 300 млн долл.Московское время устанавливается с соответствующим третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC (SU) +3. Отмечается, что московское время служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах. Все часовые зоны определяются законом, а не постановлением правительства, как было до этого.

Закон также увеличивает количество часовых зон в России с 9 до 11.