Боевики на Луганщине угрожают жителям лишением пенсий в случае голосования на выборах

В городе Рубежное, что в Луганской области, боевики распространяют среди местных пенсионеров листовки с угрозами.

Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в Луганской области.

"Сегодня утром в дежурную часть Рубежанского горотдела милиции поступило сообщение о том, что в г. Рубежное от имени так называемой "Луганской народной республики", были обнаружены листовки с печатным текстом: "Пенсионер, проголосуешь за "такого-то" кандидата в депутаты - проверим списки, оставим без пенсии. ЛНР", "Пенсионер, пойдешь на выборы - оставим без пенсии. ЛНР"", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМитинг из-за невыплаты пенсий на Луганщине боевики разогнали выстрелами

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, где сотрудников милиции уже ждали местные жители и пенсионеры. Они были напуганы и заявляли о нежелании идти на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Сотрудники милиции на месте происшествия обнаружили около 200 листовок с угрозами.

Данный факт зарегистрирован. В МВД заверили, что принимаются меры по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.