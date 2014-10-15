Боевики распространяют слухи о новом наступлении (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По оперативным данным, боевики осуществляют передислокацию живой силы и техники. Также они распространяют слухи о подготовке наступлений в направлении городов Дебальцево, Мариуполь, Авдеевка в Донецкой области и городов Лисичанск, Северодонецк и Счастье в Луганской области", - отметил Лысенко.

Читайте такжеВ СНБО опровергают информацию об окружении в районе Бахмутки: "Там идет бой"В то же время он заверил, что украинские силовики надежно контролируют все отмеченные направления.