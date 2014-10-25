Боевики в Донецке планируют провокации: на бронетехнике группировок появились метки ВСУ
14:10, 25 октября 2014Общество
1
На несколько единиц бронетехники в Донецке боевики нанесли отметки Вооруженных Сил Украины в виде белых полос.
REUTERS
Боевики в Донецке нанесли отметки Вооруженных Сил Украины на несколько единиц бронетехники для возможных провокаций против местного населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики стянули танки и зенитки к аэропорту Донецка, местным жителям советуют уехать
«По оперативным данным, на несколько единиц бронетехники в Донецке террористы нанесли отметки Вооруженных Сил Украины в виде белых полос. В связи с этим не исключаются провокации против местных жителей», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter