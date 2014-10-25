Боевики в Донецке планируют провокации: на бронетехнике группировок появились метки ВСУ

Боевики в Донецке нанесли отметки Вооруженных Сил Украины на несколько единиц бронетехники для возможных провокаций против местного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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«По оперативным данным, на несколько единиц бронетехники в Донецке террористы нанесли отметки Вооруженных Сил Украины в виде белых полос. В связи с этим не исключаются провокации против местных жителей», - сказал он.