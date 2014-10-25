Сегодня в Киеве открывается Международный кинофестиваль «Молодость»

Сегодня, 25 октября, в Национальном дворце искусств «Украина» состоится торжественная церемония открытия 44-го Международного кинофестиваля «Молодость».

Как сообщает официальный сайт кинофестиваля, МКФ «Молодость» пройдет в Киеве с 25 октября по 2 ноября.

Фильмом открытия станет драма «Три сердца» французского режиссера Бенуа Жако (Франция-Германия-Бельгия, 2014). В главных ролях - Бенуа Поельвоорд, Шарлотта Ґенсбур, Кьяра Мастроянни, Катрин Денев. Премьера ленты состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля этого года.

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