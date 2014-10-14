На кинофестивале в Варшаве покажут три украинских фильма - Госкино

Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

10 октября начался юбилейный, 30-й Варшавский кинофестиваль, в рамках которого впервые за историю кинофестиваля, украинскому кино будут посвящены отдельные события кинорынка CentEast.

Фильм Олеся Санина «Поводырь» является участником главного международного конкурса. Это международная премьера фильма.

Читайте такжеУкраинский фильм "Племя" одержал победу на Миланском кинофестивале

В рамках «Конкурса 1-2» состоится польская премьера «Племени» Мирослава Слабошпицкого.

Третий украинский фильм на фестивале в Варшаве - романтическая драма Нани Джорджадзе «Моя русалка, моя Лореляй».

17 октября пройдет круглый стол при участии председателя Госкино Филиппа Ильенко.

Также в секции Work-in-progress вместе с Госкино Украины будет представлен проект «Урсус», копродукция Украины, Грузии, Болгарии и Германии, (мажоритарное) производство украинской компании Fresh Production.