В Донецке снаряды уничтожили частный дом и повредили цех завода химических изделий

В Донецке минувшая ночь прошла неспокойно, утром в городе слышны одиночные залпы и взрывы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что ночь с 24 на 25 октября в городе прошла неспокойно, особенно в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах. И в результате попадания снарядов был полностью уничтожен частный жилой дом, расположенный по ул.50 лет Советской Украины, а также повреждена кровля ремонтно-слесарного цеха Донецкого казенного завода химических изделий.

Читайте такжеВ Донецке депутат Госдумы признал, что военные РФ оказывают помощь "Новороссии"Сегодня, 25 октября, по состоянию на 10.00 в Донецке периодически слышны одиночные залпы и взрывы.

В горсовете сообщили, что сегодня открыт для движения транспорта Киевский проспект, и весь городской общественный транспорт работает согласно графикам "выходного дня".