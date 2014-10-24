Председатель Днепропетровской ОГА договорились с ООН о предоставлении $2 млн помощи для переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Андрисека, из них 4,5 млн. грн в течение ближайших двух недель будут направлены как адресная помощь для 1,2 тыс. наиболее незащищенных семей переселенцев — одиноких матерей, инвалидов, пенсионеров. Остальные средства планируется направить на ремонт 10 помещений, где будут размещены беженцы из зоны АТО и Крыма.

Андрисек отметил, что в сумму этой помощи не входит поставка управлением ООН 1,5 тыс. теплых одеял и теплой одежды для переселенцев в Днепропетровской области.

Представитель ООН подчеркнул, что в ближайшее время в Днепропетровске совместно с ОГА будет созвана международная конференция с целью привлечения финансовой помощи для беженцев.

Коломойский после подписания Меморандума заявил, что Днепропетровская область к принятию переселенцев готовилась заранее.

“Мы своими силами могли бы справиться и без посторонней финансовой помощи, но помощь ООН для нас очень важна как финансовая, так и консультативная и организационная. Она бесценна. Это свидетельствует, что Днепропетровскую область знают в мире”, - отметил председатель ОГА.

Коломойский и Андрисек подписывали Меморандум в фирменных футболках Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Как сообщал УНИАН, согласно Меморандуму, Межрегиональное представительство управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине будет привлекать доноров во внедрение проектов, направленных на социально-экономическую интеграцию переселенцев, оказывать гуманитарную, техническую и денежную помощь, принимать участие во всех мероприятиях, направленных на принятие переселенцев. Средства будут направлены на оплату коммунальных услуг переселенцами и на ремонт жилья, где они будут зимовать.

Управление верховного комиссара ООН также будет предоставлять Днепропетровской ОГА информацию о передовом опыте по улучшению процессов миграции и помощи. Представители ООН совместно с ОГА будут принимать участие во внедрении программ по социальной интеграции уязвимых категорий переселенцев, способствовать построению открытого диалога и эффективного партнерства с властью.

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По данным ОГА, на территории Днепропетровской области общее число переселенцев из Донецкой, Луганской областей и АР Крым составляет – 37 374 человек (10 810 семей).