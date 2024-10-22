1+1 media запустила первое украинское приложение с FAST-каналами для международной аудитории

1+1 mediа как мультимедийная компания продолжает выходить за пределы классического телевидения, экспериментировать, искать новые методы и площадки для взаимодействия с аудиторией - как в Украине, так и за ее пределами. И уже во всем мире заработало 1+1 Worldwide - приложение, в котором к круглосуточному просмотру на бесплатной основе будут доступны тематические FAST-каналы 1+1 News и 1+1 Travel на английском и испанском языках.

1+1 News - это телеканал, программное наполнение которого будут составлять документальные проекты об Украине, эпизоды, развенчивающие исторические мифы не только в отношении Украины, но и остального мира, репортажи военкоров об актуальных событиях с передовой, интервью с влиятельными людьми и политиками и тому подобное. Контент канала частично озвучен или произведен на английском языке, остальная часть будет выходить с английскими субтитрами. Кроме этого, каждые два часа на канале будут выходить актуальные новости дня, а также итоговые вечерние выпуски новостей и по понедельникам - выпуск с итогами предыдущей недели, давая актуальную подборку новостей из Украины и мира.

1+1 Travel - это телеканал, вместе с которым зритель будет путешествовать по самым отдаленным точкам планеты, познакомится с неизвестными, порой фантастическими традициями, ритуалами, а также проживать невероятные приключения через экран гаджета. Иностранный зритель сможет увидеть мир с другого ракурса благодаря настоящей звезде украинского телевидения - праймовому шоу с почти 15-летней историей "Мир наизнанку", неизменным ведущим и автором которого является Дмитрий Комаров. Канал будет вещать на испанском языке с возможностью включить английские субтитры.

Видео дня

"Непростые времена побуждают к поиску новых решений во взаимодействии с аудиторией, а также площадок, через которые мы можем коммуницировать с ней. Имея большое количество уникального, качественного и важного в контексте полномасштабного вторжения контента для мира - мы искали способы, каким образом его можно дистрибутировать, чтобы это приносило пользу и компании, и государству в целом. Поэтому 1+1 Worldwide - амбициозный проект с мощной целью - через контент знакомить англоязычный и испаноязычный миры с украинской культурой, идентичностью и взглядами. На это есть большой запрос, поэтому, надеемся, что все удастся",- прокомментировал Александр Ремезовский, руководитель Департамента международной дистрибуции 1+1 media.

Просматривать контент 1+1 Worldwide бесплатно можно через любые гаджеты, имеющие доступ к интернету, загрузив специальное приложение на портативное устройство или SMART TV и по желанию авторизовавшись. Кроме двух FAST-каналов 1+1 News и 1+1 Travel, пользователи будут иметь доступ к VOD библиотеке разножанрового контента.

В партнерстве с OTTera, надежным американским провайдером услуг, специализирующимся на разработке OTT приложений и FAST-каналов, 1+1 media обеспечит исключительный опыт просмотра. OTTera, известная своей экспертизой в сфере глобальной дистрибуции и монетизации контента и стали основным техническим партнером 1+1 media в этом проекте.

Комментируя партнерство, Стивен Л. Ходж, генеральный директор OTTera, сказал:

"Мы рады сотрудничать с 1+1 media, чтобы распространять их лучший контент на мировую аудиторию с помощью нашей white-label OTT-платформы. Это сотрудничество отражает наше общее стремление к инновациям и доступным развлечениям. Экспертиза OTTera поможет 1+1 media расширить свое присутствие на международном рынке и воспользоваться преимуществами растущего рынка FAST-каналов. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину в эти сложные времена, распространяя их контент и новости по всему миру, чтобы держать аудиторию в курсе событий".

Первым дистрибьютором каналов в сети 1+1 Worldwide стал ROKU - крупнейший провайдер ТВ-технологий в странах Северной и Южной Америки, через который иностранные зрители смогут получить доступ к приложению. Кроме этого, FAST-платформа ROKU Channel вскоре также будет предлагать каналы 1+1 News и 1+1 Travel среди других. Приложение будет доступно только в пределах территории распространения ROKU, однако уже доступна веб-версия сервиса по этой ссылке без ограничений по территории.

Команда международной дистрибуции 1+1 media вместе с OTTera начали активный процесс дистрибуции каналов и приложения на глобальном уровне.

В 1+1 media отмечают, что будут отслеживать предпочтения аудитории и отклик на тот или иной контент, чтобы сохранять заинтересованность и предлагать персонализированный подход к просмотру.

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