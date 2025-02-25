По словам исследователей, большую часть своего существования червь провел в подвешенном состоянии.

Червь, который был заморожен в течение 46 тысяч лет, выжил и продолжил жить дальше. Об этом свидетельствует новое открытие ученых Института зоологии Кельнского университета, пишет earth.com.

По словам ученых, червь принадлежит к роду, который известен своей способностью входить в криптобиоз, то есть биологическую стратегию, когда жизнь как будто останавливается в холодных условиях.

"В этом состоянии не происходит никакой метаболической активности, и организмы могут выдерживать суровые условия окружающей среды, которые обычно были бы смертельными. Биологи задокументировали криптобиоз и у других существ, таких как тардиграды и некоторые соляные креветки. Животные останавливают свои обычные функции организма, пока не смогут вернуться в среду, которая может поддерживать рост и размножение", - подчеркивают в материале.

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Ученые провели радиоуглеродный анализ существа, который показал, что образцу десятки тысяч лет. Благодаря этому можно сделать вывод, что большую часть своего существования червь провел во взвешенном состоянии под замерзшими отложениями.

Также известно, что он был найден на глубине около 37 метров. Благодаря такому положению он был защищен в сильном холоде и смог "воскреснуть" в современных лабораториях, где он восстановил нормальную активность и даже дал потомство.

Исследователи говорят, что нематоды этой разновидности в основном живут лишь один-два месяца. Червь смог пережить этот срок с помощью криптобиотических свойств, которые еще исследуются.

"Никто не думал, что этот процесс может длиться тысячелетия, 40 000 лет или даже дольше. Это просто удивительно, что жизнь может начаться снова через такое долгое время, в состоянии между жизнью и смертью", - отметил руководитель группы исследователей Института доктор Филипп Шиффер.

Сообщается, что оригинальный образец, который был найден, погиб, однако его потомки остались живыми. Благодаря этому ученые смогут выяснить, как эти нематоды могут справляться с регидратацией, изменениями температуры и длительной спячкой.

Другие научные исследования

Ранее ученые выяснили, что миллиарды лет назад Земля имела океаны совсем другого цвета. По их словам, один из природных процессов привел к тому, что произошло образование преимущественно зеленого цвета океана.

Также сообщалось, что ученые обнаружили на Земле тайное хранилище, где могут быть бесконечные запасы энергии. Речь идет о запасах природного водорода, который является перспективным экологически чистым топливом.

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