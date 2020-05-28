"Первый блин комом": как США пытались запустить Dragon Crew на МКС (фоторепортаж)
01:53, 28 мая 2020Наука и IT
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Запуск перенесли на 30 мая.
REUTERS
Первая попытка запуска космического корабля Dragon Crew на Международную космическую станцию не увенчалась успехом из-за плохой погоды.
Вторую запланировали на резервную дату - 30 мая (суббота) в 23:22 по киевскому времени.
Сегодняшнее мероприятие посетил президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией.
Crew Dragon должны были запустить с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Ее уникальность в том, что в случае сохранения степени после падения на Землю ее можно использовать повторно. Впервые в истории астронавты в космосе должны были улететь на корабле, построенном частном компанией - SpaceX.
Экипаж Crew Dragon состоит из двух опытных американских космонавтов 49-летнего Роберта Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли.
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