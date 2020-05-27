Исторический запуск Dragon Crew на МКС отменили из-за погодных условий

Запуск к МКС пилотируемого корабля Space X отложен.

Запуск космического корабля Dragon Crew к МКС отменен из-за погодных условий.

Решение об отмене было принято за 16 минут до запланированного старта, сообщает Медуза.

Следующая попытка запуска состоится в субботу, 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву).

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