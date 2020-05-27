Исторический запуск Dragon Crew на МКС отменили из-за погодных условий
23:30, 27 мая 2020Наука и IT
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Запуск к МКС пилотируемого корабля Space X отложен.
Запуск Dragon Crew к МКС отменили / фото REUTERS
Запуск космического корабля Dragon Crew к МКС отменен из-за погодных условий.
Решение об отмене было принято за 16 минут до запланированного старта, сообщает Медуза.
Следующая попытка запуска состоится в субботу, 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву).
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