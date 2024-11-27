Одно из предположений исследователей касаток заключается в том, что мода на шляпы из лосося связана с высокой доступностью пищи.

Исследователи утверждают, что косатки северо-западной части Тихого океана снова начали носить "лососевые шляпы", возвращая причудливую тенденцию, впервые описанную в 1980-х годах.

В прошлом месяце ученые и наблюдатели за китами заметили косаток в Южном Пьюджет-Саунде и у побережья Пойнт-Ну-Пойнт в штате Вашингтон, плавающих с мертвой рыбой на головах, пишет Live Science.

Отмечается, что это первый раз, когда они надели причудливый головной убор с лета 1987 года, когда модная самка косатки Западного побережья начала такое поведение без видимой причины. По данным благотворительной организации по сохранению морской среды ORCA, в течение пары недель остальная часть стаи присоединилась к этой инициативе и превратила трупы лосося в "модные аксессуары".

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Ученые полагают, что косатки, носящие шляпы из лосося, возможно, являются ветеранами этой тенденции, когда она впервые появилась почти 40 лет назад.

"Вполне возможно, что некоторые особи, испытавшие такое поведение в первый раз, могли начать его снова", - рассказал New Scientist Эндрю Фут, эколог-эволюционист из Университета Осло в Норвегии.

Тем не менее, мотивация тренда на шляпы из лосося остается загадкой. Дебора Джайлс, исследователь косаток из Вашингтонского университета, которая также возглавляет научные и исследовательские группы в некоммерческой организации Wild Orca, отметила:

"Честно говоря, ваше предположение так же хорошо, как и мое".

Шляпы из лосося - прекрасный пример того, что исследователи называют "причудой" - поведение, инициированное одним или двумя особями и временно подхваченное другими, прежде чем от него отказаться. Еще в 1980-х годах эта тенденция продлилась всего год.

Одно из предположений исследователей касаток заключается в том, что мода на шляпы из лосося связана с высокой доступностью пищи. Южный Пьюджет-Саунд в настоящее время изобилует кетой, и, поскольку еды слишком много, чтобы ее можно было съесть на месте, косатки могут откладывать рыбу на потом, балансируя ее на голове.

Косатки были замечены в использовании и других мест, чтобы прятать еду. Джайлз рассказала:

"Мы видели, как косатки, питающиеся млекопитающими, носят большие куски пищи под грудным плавником, как бы прижатым к телу".

Отмечается, что лосось, вероятно, слишком мал, чтобы надежно поместиться под грудными плавниками косаток, поэтому морские млекопитающие, возможно, предпочли вместо этого макушку головы.

Дроны, оснащенные камерами, могут помочь исследователям отслеживать косаток, носящих шапки из лосося, так, как это было невозможно 37 лет назад.

"Со временем мы сможем собрать достаточно информации, чтобы показать, что, например, кто-то носил рыбу в течение 30 минут или около того, а затем съел ее", - отметила Джайлз.

Однако, теория доступности пищи может быть ошибочной - если на кадрах будет показано, что косатки бросают лосося, не съедая его. Какова бы ни была причина такого поведения, Джайлз считает, что было забавно наблюдать, как оно возвращается в моду.

Новости о косатках

У берегов Чили впервые была замечена стая косаток, питающаяся дельфинами. Это проливает свет на недавно обнаруженные охотничьи навыки косаток в южном полушарии. Кадры с дрона запечатлели, как косатки успешно охотятся на дельфинов и делятся едой внутри стаи. Открытие проливает новый свет на пищевые привычки косаток и может помочь лучше сохранить их популяцию в южном полушарии.

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