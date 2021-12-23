Прототип своего устройства профессор построил сам за год.

Японский профессор разработал прототип экрана телевизора, который может имитировать пищевые вкусы.

Устройство под названием Taste the TV (TTTV) использует механизм из 10 емкостей со специальными добавками, которые при перемешивании создают вкусы конкретной еды, передает Reuters. Затем готовое вещество попадает на плоский телеэкран - и зритель может его лизнуть, чтобы почувствовать вкус.

Изобретатель устройства - профессор Университета Мэйдзи Хомей Мияшита. Он уверен, что в эпоху COVID-19 такие технологии могут помочь людям лучше взаимодействия с внешним миром, а также пригодиться сомелье и поварам.

"Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома", - говорит ученый.

Мияшита работает с командой из нескольких десятков студентов, и они уже создали множество похожих устройств, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным.

Прототип TTTV профессор построил сам за последний год. По его словам, создание коммерческой версии будет стоить около 100000 иен (почти 24 тысячи гривень).

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