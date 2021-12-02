Благодаря роболапам как у птиц он может хватать вещи и садиться на различные поверхности.

Инженеры Стэнфордского университета разработали летающего робота, способного переносить предметы и садиться как птица - к примеру, на ветви деревьев.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Стэнфорда. Подробности исследования 1 декабря были опубликованы в журнале Science Robotics.

Вдохновляясь примерами из дикой природы, ученые оснастили квадрокоптер специальной конструкцией под названием SNAG - роболапами, похожими на птичьи. Благодаря этому механизму робот может ловить или переносить предметы, а также садиться на различные поверхности.

Читайте такжеHubble запечатлел формирование новой звезды (фото)Создатели робота выяснили, что птицы выполняют одни и те же воздушные маневры, независимо от того, на какую поверхность им нужно сесть. С помощью своих лап они способны подстраиваться под самые сложные и неустойчивые площадки для приземления.

Отмечается, что робот будет полезен во множестве ситуаций. К примеру, для поисково-спасательных операций, мониторинга лесных пожаров или исследования окружающей среды. При этом роболапы можно прикреплять и к другим устройствам, не только к дронам.

"Частично основная мотивация этой работы заключалась в создании инструментов, которые мы могли бы использовать для изучения мира природы. Если бы у нас был робот, который мог бы действовать как птица, он открыл бы совершенно новые способы изучения окружающей среды", - рассказал участник проекта, инженер Уильям Родерик.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2021 году американские компании "наняли" рекордное количество роботов. Заводы и другие промышленные пользователи Северной Америки взяли в работу 29 000 роботов стоимостью 1,48 миллиарда долларов.

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Автор: Катерина Комолова