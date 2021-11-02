Удаление коснется пользователей во всем мире и, как ожидается, завершится к декабрю.

Компания Facebook Inc объявила во вторник, что прекращает функционирование своей системы распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фотографиях и видео.

Как сообщает Reuters, причиной стал рост обеспокоенности общества относительно использования такой технологии.

Как отметил вице-президент по искусственному интеллекту Facebook Джером Пезенти, регуляторы все еще находятся в процессе формулирования четкого набора правил, регулирующих использование этой технологии.

"На фоне этой постоянной неопределенности мы считаем, что ограничить использование распознавания лиц узким набором случаев использования уместно", - подчеркнул он.

Читайте такжеГаджеты Apple получат новую функцию для спасения жизниВ частности, критики утверждают, что технология распознавания лиц, которая популярна среди розничных продавцов, больниц и других компаний в целях безопасности, может поставить под угрозу конфиденциальность, а также может быть использована маргинализированными группами и угрожает распространению навязчивого наблюдения.

Компания сообщила, что настройки распознавания лиц на сайте социальных сетей выбрали более трети ежедневных активных пользователей Facebook, и теперь это изменение удалит "шаблоны распознавания лиц" других более 1 миллиарда человек.

Удаление коснется пользователей во всем мире и, как ожидается, завершится к декабрю.

Ранее сообщалось, что компания Facebook будет переименована и получит имя Meta.

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Автор: Екатерина Гирнык