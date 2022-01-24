Инженеры задались целью показать самый удобный Андроид для управления одной рукой.

В конце прошлого года японский производитель тостеров Balmuda решил выпустить под собственным брендом смартфон. Balmuda Phone стал его первым детищем.

Он отличается от других решений на рынке компактным эргономичным корпусом с актуальным железом. О необычном гаджете рассказали на YouTube-канале "808".

Комплектация

Здесь японцы "переплюнули" даже Apple – в коробке только сам смартфон и несколько информационных буклетов.

Основная фишка аппарата

Смартфон выглядит очень необычно. Все благодаря изогнутой "спинке", которая удобно ложится в руку. При этом у него не только изогнутая спинка, но и весь корпус имеет плавный изгиб. Даже дисплей.

Экран

Диагональ дисплея всего 4,9 дюйма при разрешении Full HD. Благодаря этому можно с легкостью дотянуться до любой части экрана одним пальцем. Однако в части приложений (к примеру, игра Asphalt) кнопки меню могут заходить за угол дисплея.

Процессор

Его "сердцем" служит Snapdragon 765G, работающий в сетях пятого поколения. Что касается памяти, то здесь 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной. Вместе с тем расширить объем памяти при помощи MicroSD нельзя.

Автономность

Аккумулятор чахленький – 2500 мА·ч. Присутствует поддержка беспроводной зарядки и USB Power Delivery 3.0.

Камера

Камер всего две. Основная делает снимки в разрешении 48 Мп, фронтальная – 8 Мп. Есть также портретный режим, кинорежим, ночной режим, Dish и др.

Из интересного

Смартфон получил защиту по стандарту IP44, а также NFC. Сканер пальца размещен на одном уровне с камерой, а оболочка Android 11 неплохо переписана.

Цена

Разблокированная (не привязанная к оператору) модель Balmuda Phone стоит в Японии 104 800 иен, что составляет примерно 26 тыс грн. Возможно, когда-то он доберется и до полок украинских магазинов.

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