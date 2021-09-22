Функция позволит пожаловаться на сообщения как в личных, так и в групповых чатах.

Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит жаловаться на отдельные сообщения внутри чатов, а не только на пользователя в целом.

Упоминания об этом нашли в новой бета-версии приложения. Эта функция заявлена как для iOS, так и для Android.

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Функция позволит пожаловаться на сообщения как в личных, так и в групповых чатах. Также пожаловаться можно будет на сообщения в бизнес-аккаунтах. После отправки жалобы в модерацию поступит еще пять предшествующих сообщений, чтобы сотрудники компании могли лучше понять контекст и принять решение о блокировании аккаунта, передает kommersant.

Новые функции в WhatsApp

Раньше WhatsApp ввел исчезающие фото- и видеосообщения, а также начал разрабатывать функцию, благодаря которой пользователи смогут скрывать время последнего захода в мессенджер от части пользователей.

14 сентября стало известно, что мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию перевода голосовых сообщений в текстовый формат. После того как сообщение будет переведено впервые, его текст сохранится в переписке, так что не придется всякий раз заново его воспроизводить. Для работы нужно будет разрешить WhatsApp доступ к функции распознавания голосов на устройстве.

Автор: Ирина Погорелая