Как только бэкапы оказываются на серверах облачных компаний, их безопасность начинает зависеть только от поставщиков облачных услуг, которые в прошлом уже давали к ним доступ правоохранительным органам по запросу.

Мессенджер WhatsApp работает над функцией защиты резервных копий чатов паролями.

Читайте такжеWhatsApp добавил поддержку биометрической идентификации для веб-версииВсе чаты WhatsApp защищены сквозным шифрованием, но это не распространяется на бэкапы чатов, которые хранятся в облачных сервисах, в том числе iCloud и Google Drive, сообщает kommersant со ссылкой на The Verge.

Как только бэкапы оказываются на серверах облачных компаний, их безопасность начинает зависеть только от поставщиков облачных услуг, которые в прошлом уже давали к ним доступ правоохранительным органам по запросу. Поэтому WhatsApp хочет обезопасить прошлые переписки пользователей, введя защиту бэкапов паролем. Ранее на WhatsApp обрушилась волна критики из-за нового пользовательского соглашения, которое предполагает обмен данных с Facebook.

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Автор: УНИАН