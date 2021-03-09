Мессенджер WhatsApp работает над функцией защиты резервных копий чатов паролями.
Читайте такжеWhatsApp добавил поддержку биометрической идентификации для веб-версииВсе чаты WhatsApp защищены сквозным шифрованием, но это не распространяется на бэкапы чатов, которые хранятся в облачных сервисах, в том числе iCloud и Google Drive, сообщает kommersant со ссылкой на The Verge.
Как только бэкапы оказываются на серверах облачных компаний, их безопасность начинает зависеть только от поставщиков облачных услуг, которые в прошлом уже давали к ним доступ правоохранительным органам по запросу. Поэтому WhatsApp хочет обезопасить прошлые переписки пользователей, введя защиту бэкапов паролем. Ранее на WhatsApp обрушилась волна критики из-за нового пользовательского соглашения, которое предполагает обмен данных с Facebook.
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