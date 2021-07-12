На защиту своих клиентов от кибератак Microsoft потратит $500 миллионов

Компания RiskIQ из Сан-Франциско была основана в 2009 году. Ее клиентами были Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США.

Компания Microsoft приобретает компанию RiskIQ, разрабатывающую программы в сфере безопасности. Об этом сообщает Bloomberg. Читайте такжеКапитализация Microsoft впервые превысила $2 триллиона Как пишет издание, Microsoft пытается защитить своих клиентов в условиях усиления глобальных кибератак. Ожидается, что о подписании соглашения будет объявлено в ближайшие дни. По информации издания, сумма сделки составляет 500 млн долларов. Microsoft и покупка компаний Компания RiskIQ из Сан-Франциско была основана в 2009 году. Ее клиентами были Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США.

В июне Microsoft приобрела другую компанию из того же сектора - ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.

Microsoft покупает компанию из сектора кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак и распространения программ-вымогателей в первой половине этого года. Некоторые атаки были совершены с помощью уязвимостей в программах Microsoft. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Елена Коваленко

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