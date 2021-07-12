Ожидается, что о подписании соглашения будет объявлено в ближайшие дни / Иллюстрация REUTERS

Компания Microsoft приобретает компанию RiskIQ, разрабатывающую программы в сфере безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как пишет издание, Microsoft пытается защитить своих клиентов в условиях усиления глобальных кибератак.

Ожидается, что о подписании соглашения будет объявлено в ближайшие дни.

По информации издания, сумма сделки составляет 500 млн долларов.

Microsoft и покупка компаний

  • Компания RiskIQ из Сан-Франциско была основана в 2009 году. Ее клиентами были Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США.
  • В июне Microsoft приобрела другую компанию из того же сектора - ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.
  • Microsoft покупает компанию из сектора кибербезопасности на фоне участившихся хакерских атак и распространения программ-вымогателей в первой половине этого года. Некоторые атаки были совершены с помощью уязвимостей в программах Microsoft.

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Автор: Елена Коваленко