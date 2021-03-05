Clubhouse запретили в Китае в начале февраля.

Китайская IT-компания ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, разрабатывает аналог голосовой сети Clubhouse для китайского рынка.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

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Со стремительным ростом популярности Clubhouse в китае появился примерно десяток его клонов. Этот импульс лишь усилился после того, как Clubhouse запретили в Китае в начале февраля.

Отмечается, что китайские пользователи обсуждали слишком «чувствительные» темы – как «лагеря перевоспитания» в Синьцзяне и независимость Гонконга.

Под влиянием Clubhouse компания Xiaomi переработала свое приложение Mi Talk. Но в Китае разрабатывают и другие подобные решения.

Проект ByteDance по созданию «китайского Clubhouse», если верить источникам, сейчас находится на начальной стадии.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — это социальная сеть, запущенная в апреле 2020 года на iOS разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. Основной формат соцсети — голосовое общение. Участникам доступны множество клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы.

Присоединиться к соцсети могут пользователи iPhone по приглашениям от других участников.

На фоне ажиотажа вокруг Clubhouse по всему миру стали появляться конкурентоспособные аудиоприложения. Присматриваются к формату и популярные социальные гиганты. Так, к примеру, Facebook, как сообщается, занялся разработкой собственного продукта, нацеленного на конкуренцию с Clubhouse.

В феврале 2021 года американский предприниматель-изобретатель Илон Маск пригласил для беседы в Clubhouse президента РФ Владимира Путина. В Кремле предложение назвали интересным.

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Автор: Дмитрий Захаров