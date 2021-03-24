Робот управляется с помощью VR-стенда / скриншот
Японская компания Man-Machine Synergy Effectors показала прототип большого человекоподобного робота с руками и головой.
Читайте такжеВ Китае создали мягкого робота, способного работать на дне Марианской впадины (фото, видео)Как пишет N+1, робот управляется с помощью VR-стенда по принципу: оператор двигает руками, а стенд конвертирует эти движения в аналогичные движения робота.
Компания не называет точные размеры робота. Отмечается, что он в 2-3 раза выше человека.
На каждой руке у робота есть три пальца, с помощью которых он может хватать предметы.
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