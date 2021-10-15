Михаил Федоров отметил, что всего насчитали около 1,2 миллиона ветеранов.

На портале "Дия" вскоре появятся новые сервисы. Их разрабатывают в специально для ветеранов.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, новые сервисы намерены запустить уже в 2022 году. При этом он указал, что ветеранам, которые уже есть в реестрах, станет доступной информация об их статусе и льготах.

"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин в бюджете на 2022 год выделил 5,5 миллиарда гривен для переселенцев: на что пойдут деньгиФедоров указал, что в дальнейшем планируют создавать новые сервисы для ветеранов, а также предоставить им возможность воспользоваться преимуществами "Дии".

Также министр отметил, что в Украине более 400 тысяч участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств – около 1,2 миллиона.

Как ранее сообщал УНИАН, жителям пенсионного возраста с временно оккупированных территорий позволят проходить идентификацию удаленно с помощью приложения "Дия".

Автор: Анастасия Горбачева